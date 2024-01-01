ألف باتاكا ماكاوية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

تحويل MOP إلى CZK بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mop
2,900.04 czk

1.00000 MOP = 2.90004 CZK

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى الجمهورية التشيكية كوروناس

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CZK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى CZK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MOP2.90004 CZK
5 MOP14.50020 CZK
10 MOP29.00040 CZK
20 MOP58.00080 CZK
50 MOP145.00200 CZK
100 MOP290.00400 CZK
250 MOP725.01000 CZK
500 MOP1450.02000 CZK
1000 MOP2900.04000 CZK
2000 MOP5800.08000 CZK
5000 MOP14500.20000 CZK
10000 MOP29000.40000 CZK
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / Macanese Pataca
1 CZK0.34482 MOP
5 CZK1.72411 MOP
10 CZK3.44823 MOP
20 CZK6.89646 MOP
50 CZK17.24115 MOP
100 CZK34.48230 MOP
250 CZK86.20575 MOP
500 CZK172.41150 MOP
1000 CZK344.82300 MOP
2000 CZK689.64600 MOP
5000 CZK1724.11500 MOP
10000 CZK3448.23000 MOP