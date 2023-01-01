Патаки Макао в китайские юани

Сконвертируйте MOP в CNY по реальному обменному курсу

1 000 mop
903,79 cny

1.00000 MOP = 0.90379 CNY

Среднерыночный курс в 23:39 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса MOP к CNY

1 мин. назад 1 MOP → 0 CNY
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.075589.11591.457631.673410.9586518.5303
1GBP1.1615811.24925103.5131.693111.943751.1135421.524
1USD0.92980.80048182.861.35531.555940.8913517.2295
1INR0.01122130.009660640.012068510.01635650.01877790.01075730.207935

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из патак Макао в китайские юани

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MOP из выпадающего списка для исходной валюты и CNY из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MOP в CNY, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for патака Макао

MOP в AED

MOP в USD

MOP в NGN

MOP в INR

MOP в GBP

MOP в CNY

MOP в CAD

MOP в EUR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Патака Макао / Китайский юань RMB
1 MOP0.90379 CNY
5 MOP4.51896 CNY
10 MOP9.03793 CNY
20 MOP18.07586 CNY
50 MOP45.18965 CNY
100 MOP90.37930 CNY
250 MOP225.94825 CNY
500 MOP451.89650 CNY
1000 MOP903.79300 CNY
2000 MOP1807.58600 CNY
5000 MOP4518.96500 CNY
10000 MOP9037.93000 CNY
Обменные курсы Китайский юань RMB / Патака Макао
1 CNY1.10645 MOP
5 CNY5.53225 MOP
10 CNY11.06450 MOP
20 CNY22.12900 MOP
50 CNY55.32250 MOP
100 CNY110.64500 MOP
250 CNY276.61250 MOP
500 CNY553.22500 MOP
1000 CNY1106.45000 MOP
2000 CNY2212.90000 MOP
5000 CNY5532.25000 MOP
10000 CNY11064.50000 MOP