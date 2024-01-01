100 يوان صيني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل CNY إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

100 cny
111.83 mop

¥1.000 CNY = MOP$1.118 MOP

Mid-market exchange rate at 09:38
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CNY إلى MOP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 USDHKDCADEURGBPAUDINRSGD
1 USD17.7961.3730.9150.7841.51683.9641.325
1 HKD0.12810.1760.1170.1010.19410.770.17
1 CAD0.7295.6810.6670.5711.10561.1730.965
1 EUR1.0938.5171.510.8571.65691.731.447

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / Macanese Pataca
1 CNY١٫١١٨٢٦ MOP
5 CNY٥٫٥٩١٣٠ MOP
10 CNY١١٫١٨٢٦٠ MOP
20 CNY٢٢٫٣٦٥٢٠ MOP
50 CNY٥٥٫٩١٣٠٠ MOP
100 CNY١١١٫٨٢٦٠٠ MOP
250 CNY٢٧٩٫٥٦٥٠٠ MOP
500 CNY٥٥٩٫١٣٠٠٠ MOP
1000 CNY١٬١١٨٫٢٦٠٠٠ MOP
2000 CNY٢٬٢٣٦٫٥٢٠٠٠ MOP
5000 CNY٥٬٥٩١٫٣٠٠٠٠ MOP
10000 CNY١١٬١٨٢٫٦٠٠٠٠ MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / Chinese Yuan RMB
1 MOP٠٫٨٩٤٢٥ CNY
5 MOP٤٫٤٧١٢٣ CNY
10 MOP٨٫٩٤٢٤٥ CNY
20 MOP١٧٫٨٨٤٩٠ CNY
50 MOP٤٤٫٧١٢٢٥ CNY
100 MOP٨٩٫٤٢٤٥٠ CNY
250 MOP٢٢٣٫٥٦١٢٥ CNY
500 MOP٤٤٧٫١٢٢٥٠ CNY
1000 MOP٨٩٤٫٢٤٥٠٠ CNY
2000 MOP١٬٧٨٨٫٤٩٠٠٠ CNY
5000 MOP٤٬٤٧١٫٢٢٥٠٠ CNY
10000 MOP٨٬٩٤٢٫٤٥٠٠٠ CNY