10 آلاف فرنك سويسري إلى باتاكا ماكاوية

تحويل CHF إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ chf
٩٢٬٠٠١٫٨٠ mop

1.00000 CHF = 9.20018 MOP

Mid-market exchange rate at 11:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.85711.078489.9171.463871.631840.9437518.7818
1 GBP1.1667311.25815104.9051.707881.903841.101121.9124
1 USD0.92730.794818183.381.357451.51320.875217.4164
1 INR0.01112140.009532480.011993310.01628030.01814830.01049650.20888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / Macanese Pataca
1 CHF9.20018 MOP
5 CHF46.00090 MOP
10 CHF92.00180 MOP
20 CHF184.00360 MOP
50 CHF460.00900 MOP
100 CHF920.01800 MOP
250 CHF2300.04500 MOP
500 CHF4600.09000 MOP
1000 CHF9200.18000 MOP
2000 CHF18400.36000 MOP
5000 CHF46000.90000 MOP
10000 CHF92001.80000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / الفرنك السويسري
1 MOP0.10869 CHF
5 MOP0.54346 CHF
10 MOP1.08693 CHF
20 MOP2.17386 CHF
50 MOP5.43465 CHF
100 MOP10.86930 CHF
250 MOP27.17325 CHF
500 MOP54.34650 CHF
1000 MOP108.69300 CHF
2000 MOP217.38600 CHF
5000 MOP543.46500 CHF
10000 MOP1086.93000 CHF