100 رينغيت ماليزي إلى باتاكا ماكاوية

تحويل MYR إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

100 myr
169.94 mop

1.00000 MYR = 1.69942 MOP

Mid-market exchange rate at 23:16
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565051.0843589.83761.469731.660690.9578118.4484
1 GBP1.1675411.266104.8871.715941.938891.1182821.5388
1 USD0.922250.789889182.84931.35541.531510.883317.0133
1 INR0.01113120.009534050.012070110.01635980.01848550.01066150.205352

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malaysian ringgits

MYR إلى USD

MYR إلى SGD

MYR إلى AUD

MYR إلى INR

MYR إلى EUR

MYR إلى GBP

MYR إلى CAD

MYR إلى PHP

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / Macanese Pataca
1 MYR1.69942 MOP
5 MYR8.49710 MOP
10 MYR16.99420 MOP
20 MYR33.98840 MOP
50 MYR84.97100 MOP
100 MYR169.94200 MOP
250 MYR424.85500 MOP
500 MYR849.71000 MOP
1000 MYR1699.42000 MOP
2000 MYR3398.84000 MOP
5000 MYR8497.10000 MOP
10000 MYR16994.20000 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / رينغيت ماليزي
1 MOP0.58844 MYR
5 MOP2.94218 MYR
10 MOP5.88436 MYR
20 MOP11.76872 MYR
50 MOP29.42180 MYR
100 MOP58.84360 MYR
250 MOP147.10900 MYR
500 MOP294.21800 MYR
1000 MOP588.43600 MYR
2000 MOP1176.87200 MYR
5000 MOP2942.18000 MYR
10000 MOP5884.36000 MYR