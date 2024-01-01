5 باتاكا ماكاوية إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل MOP إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

5 mop
2.20 ils

1.00000 MOP = 0.44074 ILS

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 AEDUSDNGNINRGBPCNYCADEUR
1 AED10.272264436.98422.55420.2151691.959420.3691910.251178
1 USD3.67291160582.83940.7902957.196751.3560.9226
1 NGN0.002288410.00062305110.05161330.0004923960.004483960.000844860.000574799
1 INR0.04433760.012071519.374810.009540090.08687590.0163690.0111366

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل باتاكا ماكاوية إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MOP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MOP الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Macanese patacas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Macanese Pataca / Israeli New Sheqel
1 MOP0.44074 ILS
5 MOP2.20371 ILS
10 MOP4.40742 ILS
20 MOP8.81484 ILS
50 MOP22.03710 ILS
100 MOP44.07420 ILS
250 MOP110.18550 ILS
500 MOP220.37100 ILS
1000 MOP440.74200 ILS
2000 MOP881.48400 ILS
5000 MOP2203.71000 ILS
10000 MOP4407.42000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Macanese Pataca
1 ILS2.26890 MOP
5 ILS11.34450 MOP
10 ILS22.68900 MOP
20 ILS45.37800 MOP
50 ILS113.44500 MOP
100 ILS226.89000 MOP
250 ILS567.22500 MOP
500 ILS1134.45000 MOP
1000 ILS2268.90000 MOP
2000 ILS4537.80000 MOP
5000 ILS11344.50000 MOP
10000 ILS22689.00000 MOP