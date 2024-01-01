5.000 Türk lirasından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile TRY → MOP çevirin

5.000 try
1.247,14 mop

1,000 TRY = 0,2494 MOP

02:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,8931,4661,6440,97317,678
1 GBP1,1711,246104,0021,7151,9231,13820,683
1 USD0,9390,802183,4521,3761,5430,91316,596
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

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Türk lirasından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Makau Patakası
1 TRY0,24943 MOP
5 TRY1,24714 MOP
10 TRY2,49427 MOP
20 TRY4,98854 MOP
50 TRY12,47135 MOP
100 TRY24,94270 MOP
250 TRY62,35675 MOP
500 TRY124,71350 MOP
1000 TRY249,42700 MOP
2000 TRY498,85400 MOP
5000 TRY1.247,13500 MOP
10000 TRY2.494,27000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Türk Lirası
1 MOP4,00918 TRY
5 MOP20,04590 TRY
10 MOP40,09180 TRY
20 MOP80,18360 TRY
50 MOP200,45900 TRY
100 MOP400,91800 TRY
250 MOP1.002,29500 TRY
500 MOP2.004,59000 TRY
1000 MOP4.009,18000 TRY
2000 MOP8.018,36000 TRY
5000 MOP20.045,90000 TRY
10000 MOP40.091,80000 TRY