История обменного курса датская крона–патаки Макао

Обменный курс датские кроны/патаки Макао сейчас составляет 1,151, отражая изменение в размере -0.291% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.068% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/патаки Макао колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1,173, и минимумом, равным 1,148, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.847%.