丹麥克朗兌澳門葡幣匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌澳門葡幣的匯率目前為1.170，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.318%。

在過去一星期，丹麥克朗兌澳門葡幣的匯率波動，在21-07-2024高見1.175，並在25-07-2024低見1.167。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值上升了0.164%。