Tayland bahtından Makau patacasına

Reel döviz kuru ile THB → MOP çevirin

1.000 thb
223,36 mop

1.00000 THB = 0.22336 MOP

22:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855241.0771589.41861.450541.650680.9476518.3737
1 GBP1.1692611.2594104.5481.695971.929971.1080521.4825
1 USD0.928350.794029183.01411.346651.532450.879817.0577
1 INR0.01118340.009564990.012046110.01622190.01846010.01059820.20548

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tayland bahtından Makau patacasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MOP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → MOP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Makau Patakası
1 THB0.22336 MOP
5 THB1.11681 MOP
10 THB2.23361 MOP
20 THB4.46722 MOP
50 THB11.16805 MOP
100 THB22.33610 MOP
250 THB55.84025 MOP
500 THB111.68050 MOP
1000 THB223.36100 MOP
2000 THB446.72200 MOP
5000 THB1116.80500 MOP
10000 THB2233.61000 MOP
Çevrim kurları Makau Patakası / Tayland Bahtı
1 MOP4.47706 THB
5 MOP22.38530 THB
10 MOP44.77060 THB
20 MOP89.54120 THB
50 MOP223.85300 THB
100 MOP447.70600 THB
250 MOP1119.26500 THB
500 MOP2238.53000 THB
1000 MOP4477.06000 THB
2000 MOP8954.12000 THB
5000 MOP22385.30000 THB
10000 MOP44770.60000 THB