Тайские баты в таджикские сомони

Сконвертируйте THB в TJS по реальному обменному курсу

1000 thb
307.40 tjs

1.00000 THB = 0.30740 TJS

Среднерыночный курс в 8:44 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса THB к TJS

1 мин. назад 1 THB → 0 TJS
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86091.07489.08431.456341.674720.958518.5281
1GBP1.1615811.24755103.481.691681.945351.1133721.5221
1USD0.93110.801571182.94631.3561.559330.892517.2515
1INR0.01122530.009663740.01205610.01634790.01879930.010760.207984

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из тайских батов в таджикские сомони

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите THB из выпадающего списка для исходной валюты и TJS из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из THB в TJS, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for тайский бат

THB в USD

THB в EUR

THB в CAD

THB в AUD

THB в GBP

THB в INR

THB в ZAR

THB в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Тайский бат / Таджикский сомони
1 THB0.30740 TJS
5 THB1.53701 TJS
10 THB3.07402 TJS
20 THB6.14804 TJS
50 THB15.37010 TJS
100 THB30.74020 TJS
250 THB76.85050 TJS
500 THB153.70100 TJS
1000 THB307.40200 TJS
2000 THB614.80400 TJS
5000 THB1537.01000 TJS
10000 THB3074.02000 TJS
Обменные курсы Таджикский сомони / Тайский бат
1 TJS3.25307 THB
5 TJS16.26535 THB
10 TJS32.53070 THB
20 TJS65.06140 THB
50 TJS162.65350 THB
100 TJS325.30700 THB
250 TJS813.26750 THB
500 TJS1626.53500 THB
1000 TJS3253.07000 THB
2000 TJS6506.14000 THB
5000 TJS16265.35000 THB
10000 TJS32530.70000 THB