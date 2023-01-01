Тайские баты в камбоджийские риели
Сконвертируйте THB в KHR по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса THB к KHR
1 THB = 115.11300 KHR
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из тайских батов в камбоджийские риели
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите THB из выпадающего списка для исходной валюты и KHR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из THB в KHR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Тайский бат / Камбоджийский риель
|1 THB
|115.11300 KHR
|5 THB
|575.56500 KHR
|10 THB
|1151.13000 KHR
|20 THB
|2302.26000 KHR
|50 THB
|5755.65000 KHR
|100 THB
|11511.30000 KHR
|250 THB
|28778.25000 KHR
|500 THB
|57556.50000 KHR
|1000 THB
|115113.00000 KHR
|2000 THB
|230226.00000 KHR
|5000 THB
|575565.00000 KHR
|10000 THB
|1151130.00000 KHR