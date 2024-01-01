Tayland bahtından Kamboçya rieline

Reel döviz kuru ile THB → KHR çevirin

1.000 thb
113.095 khr

1.00000 THB = 113.09500 KHR

22:08 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.92841.346651.532330.79396683.019418.9651.34585
1 EUR1.0771511.450541.650550.8550589.424320.42811.44968
1 CAD0.7425830.68939711.137880.58958661.648814.08310.999406
1 AUD0.65260.6058580.87882410.51814254.178512.37660.878302

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Tayland bahtından Kamboçya rieline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KHR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → KHR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Kamboçya Rieli
1 THB113.09500 KHR
5 THB565.47500 KHR
10 THB1130.95000 KHR
20 THB2261.90000 KHR
50 THB5654.75000 KHR
100 THB11309.50000 KHR
250 THB28273.75000 KHR
500 THB56547.50000 KHR
1000 THB113095.00000 KHR
2000 THB226190.00000 KHR
5000 THB565475.00000 KHR
10000 THB1130950.00000 KHR
Çevrim kurları Kamboçya Rieli / Tayland Bahtı
1 KHR0.00884 THB
5 KHR0.04421 THB
10 KHR0.08842 THB
20 KHR0.17684 THB
50 KHR0.44211 THB
100 KHR0.88421 THB
250 KHR2.21053 THB
500 KHR4.42106 THB
1000 KHR8.84212 THB
2000 KHR17.68424 THB
5000 KHR44.21060 THB
10000 KHR88.42120 THB