20.000 Vietnam dongundan Euroya

Reel döviz kuru ile VND → EUR çevirin

1,000₫ VND = 0,00003717€ EUR

02:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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VND → EUR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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EUR
1 VND → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim1.68%3.43%
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1 VND → EUR istatistikleri

VND → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → EUR kurundaki değişiklik 1.68 değerindeydi.

VND → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → EUR kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiVND - EUR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDAUDEURSGDKRWCADTHBJPY
1 USD11,5360,9441,3381.392,361,40234,645154,035
1 AUD0,65110,6150,872906,6350,91322,559100,3
1 EUR1,0591,62711,4181.475,141,48536,705163,185
1 SGD0,7471,1470,70511.040,281,04725,884115,085

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Vietnam dongundan Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Vietnam dongu için en iyi döviz çiftleri

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VND → KRW

VND → CAD

VND → THB

VND → JPY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Vietnam Dongu / Euro
1000 VND0,03717 EUR
2000 VND0,07435 EUR
5000 VND0,18587 EUR
10000 VND0,37174 EUR
20000 VND0,74349 EUR
50000 VND1,85872 EUR
100000 VND3,71743 EUR
200000 VND7,43486 EUR
500000 VND18,58715 EUR
1000000 VND37,17430 EUR
2000000 VND74,34860 EUR
5000000 VND185,87150 EUR
Çevrim kurları Euro / Vietnam Dongu
1 EUR26.900,30000 VND
5 EUR134.501,50000 VND
10 EUR269.003,00000 VND
20 EUR538.006,00000 VND
50 EUR1.345.015,00000 VND
100 EUR2.690.030,00000 VND
250 EUR6.725.075,00000 VND
500 EUR13.450.150,00000 VND
1000 EUR26.900.300,00000 VND
2000 EUR53.800.600,00000 VND
5000 EUR134.501.500,00000 VND
10000 EUR269.003.000,00000 VND