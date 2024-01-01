200.000 Vietnam dongundan Euroya
Reel döviz kuru ile VND → EUR çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
VND → EUR çevrim grafiği
1 VND = 0,00004 EUR
0
Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?
Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.
|1 VND → EUR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0000
|0,0000
|Düşük
|0,0000
|0,0000
|Ortalama
|0,0000
|0,0000
|Değişim
|1.68%
|3.43%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → EUR istatistikleri
VND → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → EUR kurundaki değişiklik 1.68 değerindeydi.
VND → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. VND → EUR kurundaki değişiklik 3.43 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Euroya para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Euro
|1000 VND
|0,03718 EUR
|2000 VND
|0,07435 EUR
|5000 VND
|0,18588 EUR
|10000 VND
|0,37176 EUR
|20000 VND
|0,74352 EUR
|50000 VND
|1,85880 EUR
|100000 VND
|3,71761 EUR
|200000 VND
|7,43522 EUR
|500000 VND
|18,58805 EUR
|1000000 VND
|37,17610 EUR
|2000000 VND
|74,35220 EUR
|5000000 VND
|185,88050 EUR
|Çevrim kurları Euro / Vietnam Dongu
|1 EUR
|26.899,00000 VND
|5 EUR
|134.495,00000 VND
|10 EUR
|268.990,00000 VND
|20 EUR
|537.980,00000 VND
|50 EUR
|1.344.950,00000 VND
|100 EUR
|2.689.900,00000 VND
|250 EUR
|6.724.750,00000 VND
|500 EUR
|13.449.500,00000 VND
|1000 EUR
|26.899.000,00000 VND
|2000 EUR
|53.798.000,00000 VND
|5000 EUR
|134.495.000,00000 VND
|10000 EUR
|268.990.000,00000 VND