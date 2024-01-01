500.000 Vietnam dongundan Malezya ringitine
Reel döviz kuru ile VND → MYR çevirin
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VND → MYR çevrim grafiği
1 VND = 0,00018 MYR
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|1 VND → MYR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0002
|0,0002
|Düşük
|0,0002
|0,0002
|Ortalama
|0,0002
|0,0002
|Değişim
|2.95%
|0.55%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 VND → MYR istatistikleri
VND → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → MYR kurundaki değişiklik 2.95 değerindeydi.
VND → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0002, en düşük 0,0002 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0002 oldu. VND → MYR kurundaki değişiklik 0.55 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Vietnam dongundan Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak VND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut VND → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
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- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Vietnam Dongu / Malezya Ringiti
|1000 VND
|0,17605 MYR
|2000 VND
|0,35210 MYR
|5000 VND
|0,88024 MYR
|10000 VND
|1,76048 MYR
|20000 VND
|3,52096 MYR
|50000 VND
|8,80240 MYR
|100000 VND
|17,60480 MYR
|200000 VND
|35,20960 MYR
|500000 VND
|88,02400 MYR
|1000000 VND
|176,04800 MYR
|2000000 VND
|352,09600 MYR
|5000000 VND
|880,24000 MYR
|Çevrim kurları Malezya Ringiti / Vietnam Dongu
|1 MYR
|5.680,25000 VND
|5 MYR
|28.401,25000 VND
|10 MYR
|56.802,50000 VND
|20 MYR
|113.605,00000 VND
|50 MYR
|284.012,50000 VND
|100 MYR
|568.025,00000 VND
|250 MYR
|1.420.062,50000 VND
|500 MYR
|2.840.125,00000 VND
|1000 MYR
|5.680.250,00000 VND
|2000 MYR
|11.360.500,00000 VND
|5000 MYR
|28.401.250,00000 VND
|10000 MYR
|56.802.500,00000 VND