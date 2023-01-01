روفيا مالديفية إلى دينار كويتي

تحويل MVR إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
19.975 kwd

1.00000 MVR = 0.01998 KWD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:27 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

MVR إلى KWD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 KWD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63831.436891.661680.964418.3703
1GBP1.15311.22945102.21.656751.915931.1119621.1811
1USD0.93780.813372183.1271.347551.558360.9044517.2281
1INR0.01128180.009784690.012029810.01621070.01874670.01088030.20725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Kuwaiti Dinar
1 MVR0.01998 KWD
5 MVR0.09988 KWD
10 MVR0.19975 KWD
20 MVR0.39950 KWD
50 MVR0.99875 KWD
100 MVR1.99751 KWD
250 MVR4.99377 KWD
500 MVR9.98755 KWD
1000 MVR19.97510 KWD
2000 MVR39.95020 KWD
5000 MVR99.87550 KWD
10000 MVR199.75100 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / روفيا جزر المالديف
1 KWD50.06230 MVR
5 KWD250.31150 MVR
10 KWD500.62300 MVR
20 KWD1001.24600 MVR
50 KWD2503.11500 MVR
100 KWD5006.23000 MVR
250 KWD12515.57500 MVR
500 KWD25031.15000 MVR
1000 KWD50062.30000 MVR
2000 KWD100124.60000 MVR
5000 KWD250311.50000 MVR
10000 KWD500623.00000 MVR