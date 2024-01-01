Maldivler rufiyaasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile MVR → KWD çevirin

1.000 mvr
20,271 kwd

1.00000 MVR = 0.02027 KWD

13:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8569151.076689.37571.454811.65110.9486518.3692
1 GBP1.1669811.25635104.2981.697711.926771.1070521.4361
1 USD0.928850.795957183.01661.35131.533620.8811517.0622
1 INR0.01118870.009587920.012045810.01627750.01847370.01061410.205528

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Maldivler rufiyaasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Kuveyt Dinarı
1 MVR0.02027 KWD
5 MVR0.10135 KWD
10 MVR0.20271 KWD
20 MVR0.40541 KWD
50 MVR1.01353 KWD
100 MVR2.02707 KWD
250 MVR5.06767 KWD
500 MVR10.13535 KWD
1000 MVR20.27070 KWD
2000 MVR40.54140 KWD
5000 MVR101.35350 KWD
10000 MVR202.70700 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Maldivler Rufiyaası
1 KWD49.33230 MVR
5 KWD246.66150 MVR
10 KWD493.32300 MVR
20 KWD986.64600 MVR
50 KWD2466.61500 MVR
100 KWD4933.23000 MVR
250 KWD12333.07500 MVR
500 KWD24666.15000 MVR
1000 KWD49332.30000 MVR
2000 KWD98664.60000 MVR
5000 KWD246661.50000 MVR
10000 KWD493323.00000 MVR