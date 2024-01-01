20 Kuveyt dinarından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile KWD → MVR çevirin

1,000ك KWD = 50,14MVR MVR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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KWD → MVR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MVR
1 KWD → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek50,380050,5345
Düşük49,497849,4978
Ortalama50,053550,1082
Değişim-0.22%-0.42%
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1 KWD → MVR istatistikleri

KWD → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 50,3800, en düşük 49,4978 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 50,0535 oldu. KWD → MVR kurundaki değişiklik -0.22 değerindeydi.

KWD → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 50,5345, en düşük 49,4978 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 50,1082 oldu. KWD → MVR kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiKWD - MVR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDINREURZARAUDNZDNGNAED
1 USD184,4320,94918,191,5471,7051.710,373,673
1 INR0,01210,0110,2150,0180,0220,2570,044
1 EUR1,05488,983119,171,6311,7971.802,563,871
1 ZAR0,0554,6420,05210,0850,09494,0290,202

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Kuveyt dinarından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Kuveyt dinarı için en iyi döviz çiftleri

KWD → USD

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KWD → ZAR

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KWD → NZD

KWD → NGN

KWD → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Maldivler Rufiyaası
1 KWD50,14490 MVR
5 KWD250,72450 MVR
10 KWD501,44900 MVR
20 KWD1.002,89800 MVR
50 KWD2.507,24500 MVR
100 KWD5.014,49000 MVR
250 KWD12.536,22500 MVR
500 KWD25.072,45000 MVR
1000 KWD50.144,90000 MVR
2000 KWD100.289,80000 MVR
5000 KWD250.724,50000 MVR
10000 KWD501.449,00000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Kuveyt Dinarı
1 MVR0,01994 KWD
5 MVR0,09971 KWD
10 MVR0,19942 KWD
20 MVR0,39884 KWD
50 MVR0,99711 KWD
100 MVR1,99422 KWD
250 MVR4,98555 KWD
500 MVR9,97110 KWD
1000 MVR19,94220 KWD
2000 MVR39,88440 KWD
5000 MVR99,71100 KWD
10000 MVR199,42200 KWD