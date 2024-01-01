5.000 Kuveyt dinarından Maldivler rufiyaasına
Reel döviz kuru ile KWD → MVR çevirin
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KWD → MVR çevrim grafiği
1 KWD = 50,14490 MVR
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|1 KWD → MVR
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|50,3800
|50,5345
|Düşük
|49,4978
|49,4978
|Ortalama
|50,0535
|50,1082
|Değişim
|-0.22%
|-0.42%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 KWD → MVR istatistikleri
KWD → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 50,3800, en düşük 49,4978 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 50,0535 oldu. KWD → MVR kurundaki değişiklik -0.22 değerindeydi.
KWD → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 50,5345, en düşük 49,4978 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 50,1082 oldu. KWD → MVR kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Kuveyt dinarından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak KWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut KWD → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Maldivler Rufiyaası
|1 KWD
|50,14490 MVR
|5 KWD
|250,72450 MVR
|10 KWD
|501,44900 MVR
|20 KWD
|1.002,89800 MVR
|50 KWD
|2.507,24500 MVR
|100 KWD
|5.014,49000 MVR
|250 KWD
|12.536,22500 MVR
|500 KWD
|25.072,45000 MVR
|1000 KWD
|50.144,90000 MVR
|2000 KWD
|100.289,80000 MVR
|5000 KWD
|250.724,50000 MVR
|10000 KWD
|501.449,00000 MVR