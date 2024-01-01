1 Maldivler rufiyaasından Kuveyt dinarına

Reel döviz kuru ile MVR → KWD çevirin

1 mvr
0,020 kwd

1.00000 MVR = 0.01998 KWD

05:27 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8552151.0759589.31851.450761.650860.94817518.3472
1 GBP1.169311.2581104.4391.696361.930341.108721.4532
1 USD0.92940.794849183.01361.348351.534330.8812517.0521
1 INR0.01119590.009574930.012046210.01624250.01848290.01061570.205413

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından Kuveyt dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak KWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → KWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Kuveyt Dinarı
1 MVR0.01998 KWD
5 MVR0.09991 KWD
10 MVR0.19983 KWD
20 MVR0.39965 KWD
50 MVR0.99913 KWD
100 MVR1.99827 KWD
250 MVR4.99567 KWD
500 MVR9.99135 KWD
1000 MVR19.98270 KWD
2000 MVR39.96540 KWD
5000 MVR99.91350 KWD
10000 MVR199.82700 KWD
Çevrim kurları Kuveyt Dinarı / Maldivler Rufiyaası
1 KWD50.04320 MVR
5 KWD250.21600 MVR
10 KWD500.43200 MVR
20 KWD1000.86400 MVR
50 KWD2502.16000 MVR
100 KWD5004.32000 MVR
250 KWD12510.80000 MVR
500 KWD25021.60000 MVR
1000 KWD50043.20000 MVR
2000 KWD100086.40000 MVR
5000 KWD250216.00000 MVR
10000 KWD500432.00000 MVR