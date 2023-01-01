روفيا مالديفية إلى روبية سريلانكي

تحويل MVR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٢٠٬٩٥٧٫٣٠ lkr

1.00000 MVR = 20.95730 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:26 UTC
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MVR إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.66150.9645518.3705
1GBP1.1528711.2294102.1961.656741.915551.11221.1795
1USD0.937750.813405183.1271.34761.558120.904517.2275
1INR0.01128130.009785090.012029810.01621130.01874380.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / روبية سريلانكية
1 MVR20.95730 LKR
5 MVR104.78650 LKR
10 MVR209.57300 LKR
20 MVR419.14600 LKR
50 MVR1047.86500 LKR
100 MVR2095.73000 LKR
250 MVR5239.32500 LKR
500 MVR10478.65000 LKR
1000 MVR20957.30000 LKR
2000 MVR41914.60000 LKR
5000 MVR104786.50000 LKR
10000 MVR209573.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / روفيا جزر المالديف
1 LKR0.04772 MVR
5 LKR0.23858 MVR
10 LKR0.47716 MVR
20 LKR0.95432 MVR
50 LKR2.38580 MVR
100 LKR4.77160 MVR
250 LKR11.92900 MVR
500 LKR23.85800 MVR
1000 LKR47.71600 MVR
2000 LKR95.43200 MVR
5000 LKR238.58000 MVR
10000 LKR477.16000 MVR