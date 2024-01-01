2000 روفيا مالديفية إلى روبية سريلانكي

تحويل MVR إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

2,000 mvr
40,059.60 lkr

1.00000 MVR = 20.02980 LKR

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / روبية سريلانكية
1 MVR20.02980 LKR
5 MVR100.14900 LKR
10 MVR200.29800 LKR
20 MVR400.59600 LKR
50 MVR1001.49000 LKR
100 MVR2002.98000 LKR
250 MVR5007.45000 LKR
500 MVR10014.90000 LKR
1000 MVR20029.80000 LKR
2000 MVR40059.60000 LKR
5000 MVR100149.00000 LKR
10000 MVR200298.00000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / روفيا جزر المالديف
1 LKR0.04993 MVR
5 LKR0.24963 MVR
10 LKR0.49926 MVR
20 LKR0.99851 MVR
50 LKR2.49628 MVR
100 LKR4.99256 MVR
250 LKR12.48140 MVR
500 LKR24.96280 MVR
1000 LKR49.92560 MVR
2000 LKR99.85120 MVR
5000 LKR249.62800 MVR
10000 LKR499.25600 MVR