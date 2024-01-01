Maldivler rufiyaasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MVR → LKR çevirin

1.000 mvr
20.552,20 lkr

1.00000 MVR = 20.55220 LKR

13:47 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.9520.92881.533391.351450.79589383.01161.34565
1 ZAR0.052764910.04900840.08090910.07130910.04199524.38010.0710031
1 EUR1.0766520.404711.650921.455040.85689589.37441.44879
1 AUD0.6521512.35950.60572110.8813480.51904254.1360.877566

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Maldivler rufiyaasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Sri Lanka Rupisi
1 MVR20.55220 LKR
5 MVR102.76100 LKR
10 MVR205.52200 LKR
20 MVR411.04400 LKR
50 MVR1027.61000 LKR
100 MVR2055.22000 LKR
250 MVR5138.05000 LKR
500 MVR10276.10000 LKR
1000 MVR20552.20000 LKR
2000 MVR41104.40000 LKR
5000 MVR102761.00000 LKR
10000 MVR205522.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Maldivler Rufiyaası
1 LKR0.04866 MVR
5 LKR0.24328 MVR
10 LKR0.48657 MVR
20 LKR0.97313 MVR
50 LKR2.43283 MVR
100 LKR4.86566 MVR
250 LKR12.16415 MVR
500 LKR24.32830 MVR
1000 LKR48.65660 MVR
2000 LKR97.31320 MVR
5000 LKR243.28300 MVR
10000 LKR486.56600 MVR