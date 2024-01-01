1 Sri Lanka rupisinden Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile LKR → MVR çevirin

1 lkr
0,05 mvr

1,000Sr LKR = 0,05057MVR MVR

07:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,05100,0516
Düşük0,05000,0498
Ortalama0,05030,0506
Değişim-0.54%-1.08%
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1 LKR → MVR istatistikleri

LKR → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0510, en düşük 0,0500 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0503 oldu. LKR → MVR kurundaki değişiklik -0.54 değerindeydi.

LKR → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0516, en düşük 0,0498 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0506 oldu. LKR → MVR kurundaki değişiklik -1.08 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3820,78183,7161,5320,9241,3373,673
1 CAD0,72410,56560,5831,1080,6690,9672,658
1 GBP1,2811,771107,2191,9611,1841,7124,704
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

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LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Maldivler Rufiyaası
1 LKR0,05057 MVR
5 LKR0,25285 MVR
10 LKR0,50570 MVR
20 LKR1,01139 MVR
50 LKR2,52849 MVR
100 LKR5,05697 MVR
250 LKR12,64243 MVR
500 LKR25,28485 MVR
1000 LKR50,56970 MVR
2000 LKR101,13940 MVR
5000 LKR252,84850 MVR
10000 LKR505,69700 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Sri Lanka Rupisi
1 MVR19,77470 LKR
5 MVR98,87350 LKR
10 MVR197,74700 LKR
20 MVR395,49400 LKR
50 MVR988,73500 LKR
100 MVR1.977,47000 LKR
250 MVR4.943,67500 LKR
500 MVR9.887,35000 LKR
1000 MVR19.774,70000 LKR
2000 MVR39.549,40000 LKR
5000 MVR98.873,50000 LKR
10000 MVR197.747,00000 LKR