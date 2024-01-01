10 Maldivler rufiyaasından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile MVR → LKR çevirin

10 mvr
202,58 lkr

1.00000 MVR = 20.25840 LKR

05:31 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.95140.929351.533861.348250.79475583.01341.34625
1 ZAR0.052766610.04903950.08093650.07114250.04193654.380330.071037
1 EUR1.07620.391711.650431.450720.85516589.32241.44857
1 AUD0.6519512.35540.60590110.8789920.5181454.12060.877688

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Maldivler rufiyaasından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Sri Lanka Rupisi
1 MVR20.25840 LKR
5 MVR101.29200 LKR
10 MVR202.58400 LKR
20 MVR405.16800 LKR
50 MVR1012.92000 LKR
100 MVR2025.84000 LKR
250 MVR5064.60000 LKR
500 MVR10129.20000 LKR
1000 MVR20258.40000 LKR
2000 MVR40516.80000 LKR
5000 MVR101292.00000 LKR
10000 MVR202584.00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Maldivler Rufiyaası
1 LKR0.04936 MVR
5 LKR0.24681 MVR
10 LKR0.49362 MVR
20 LKR0.98725 MVR
50 LKR2.46812 MVR
100 LKR4.93623 MVR
250 LKR12.34057 MVR
500 LKR24.68115 MVR
1000 LKR49.36230 MVR
2000 LKR98.72460 MVR
5000 LKR246.81150 MVR
10000 LKR493.62300 MVR