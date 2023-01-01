روفيا مالديفية إلى ين ياباني

تحويل MVR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٩٬٥٤٥ jpy

1.00000 MVR = 9.54495 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 22:27 UTC
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MVR إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066388.63831.436891.661680.964418.3703
1GBP1.15311.22945102.21.656751.915931.1119621.1811
1USD0.93780.813372183.1271.347551.558360.9044517.2281
1INR0.01128180.009784690.012029810.01621070.01874670.01088030.20725

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / ين ياباني
1 MVR9.54495 JPY
5 MVR47.72475 JPY
10 MVR95.44950 JPY
20 MVR190.89900 JPY
50 MVR477.24750 JPY
100 MVR954.49500 JPY
250 MVR2386.23750 JPY
500 MVR4772.47500 JPY
1000 MVR9544.95000 JPY
2000 MVR19089.90000 JPY
5000 MVR47724.75000 JPY
10000 MVR95449.50000 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / روفيا جزر المالديف
100 JPY10.47670 MVR
1000 JPY104.76700 MVR
1500 JPY157.15050 MVR
2000 JPY209.53400 MVR
3000 JPY314.30100 MVR
5000 JPY523.83500 MVR
5400 JPY565.74180 MVR
10000 JPY1047.67000 MVR
15000 JPY1571.50500 MVR
20000 JPY2095.34000 MVR
25000 JPY2619.17500 MVR
30000 JPY3143.01000 MVR