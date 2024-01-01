Maldivler rufiyaasından Japon yenine

Reel döviz kuru ile MVR → JPY çevirin

1.000 mvr
9.855 jpy

1.00000 MVR = 9.85463 JPY

13:45 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8568651.0767589.38871.455171.651080.94866518.363
1 GBP1.1670411.25665104.3231.69831.926931.1071321.431
1 USD0.92870.795767183.01711.351451.533390.8810517.0541
1 INR0.01118710.009585570.012045710.01627920.01847080.01061290.205429

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Maldivler rufiyaasından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

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MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Japon Yeni
1 MVR9.85463 JPY
5 MVR49.27315 JPY
10 MVR98.54630 JPY
20 MVR197.09260 JPY
50 MVR492.73150 JPY
100 MVR985.46300 JPY
250 MVR2463.65750 JPY
500 MVR4927.31500 JPY
1000 MVR9854.63000 JPY
2000 MVR19709.26000 JPY
5000 MVR49273.15000 JPY
10000 MVR98546.30000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Maldivler Rufiyaası
100 JPY10.14750 MVR
1000 JPY101.47500 MVR
1500 JPY152.21250 MVR
2000 JPY202.95000 MVR
3000 JPY304.42500 MVR
5000 JPY507.37500 MVR
5400 JPY547.96500 MVR
10000 JPY1014.75000 MVR
15000 JPY1522.12500 MVR
20000 JPY2029.50000 MVR
25000 JPY2536.87500 MVR
30000 JPY3044.25000 MVR