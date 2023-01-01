روفيا مالديفية إلى ليف بلغاري

تحويل MVR إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
١١٨٫٦٤ bgn

1.00000 MVR = 0.11864 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:21 UTC
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MVR إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.66150.9645518.3737
1GBP1.1528711.22945102.21.656811.915631.11221.184
1USD0.937750.813372183.1271.34761.558120.904517.2305
1INR0.01128130.009784690.012029810.01621130.01874380.01088090.207279

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / لياف بلغاري
1 MVR0.11864 BGN
5 MVR0.59318 BGN
10 MVR1.18635 BGN
20 MVR2.37270 BGN
50 MVR5.93175 BGN
100 MVR11.86350 BGN
250 MVR29.65875 BGN
500 MVR59.31750 BGN
1000 MVR118.63500 BGN
2000 MVR237.27000 BGN
5000 MVR593.17500 BGN
10000 MVR1186.35000 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / روفيا جزر المالديف
1 BGN8.42920 MVR
5 BGN42.14600 MVR
10 BGN84.29200 MVR
20 BGN168.58400 MVR
50 BGN421.46000 MVR
100 BGN842.92000 MVR
250 BGN2107.30000 MVR
500 BGN4214.60000 MVR
1000 BGN8429.20000 MVR
2000 BGN16858.40000 MVR
5000 BGN42146.00000 MVR
10000 BGN84292.00000 MVR