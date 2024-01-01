Maldivler rufiyaasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MVR → BGN çevirin

1.000 mvr
119,51 bgn

1.00000 MVR = 0.11951 BGN

13:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.95880.928951.533861.352050.79592583.02661.34545
1 ZAR0.052746110.04899990.08090490.07131520.04198184.379320.070967
1 EUR1.0764520.408211.651121.455410.85678589.3741.44831
1 AUD0.6519512.36020.60564810.8814690.51890354.12920.877166

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Maldivler rufiyaasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Bulgar Levası
1 MVR0.11951 BGN
5 MVR0.59757 BGN
10 MVR1.19513 BGN
20 MVR2.39026 BGN
50 MVR5.97565 BGN
100 MVR11.95130 BGN
250 MVR29.87825 BGN
500 MVR59.75650 BGN
1000 MVR119.51300 BGN
2000 MVR239.02600 BGN
5000 MVR597.56500 BGN
10000 MVR1195.13000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Maldivler Rufiyaası
1 BGN8.36727 MVR
5 BGN41.83635 MVR
10 BGN83.67270 MVR
20 BGN167.34540 MVR
50 BGN418.36350 MVR
100 BGN836.72700 MVR
250 BGN2091.81750 MVR
500 BGN4183.63500 MVR
1000 BGN8367.27000 MVR
2000 BGN16734.54000 MVR
5000 BGN41836.35000 MVR
10000 BGN83672.70000 MVR