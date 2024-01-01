10 Maldivler rufiyaasından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MVR → BGN çevirin

10 mvr
1,18 bgn

1.00000 MVR = 0.11788 BGN

04:49 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118.96640.92931.534451.348250.79469183.01651.34645
1 ZAR0.05272510.04899850.08090350.07108620.04194.377030.0709913
1 EUR1.0760520.408811.651141.450780.8551489.32991.44885
1 AUD0.651712.36040.60564110.8786550.517954.10190.877481

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Bulgar Levası
1 MVR0.11788 BGN
5 MVR0.58942 BGN
10 MVR1.17883 BGN
20 MVR2.35766 BGN
50 MVR5.89415 BGN
100 MVR11.78830 BGN
250 MVR29.47075 BGN
500 MVR58.94150 BGN
1000 MVR117.88300 BGN
2000 MVR235.76600 BGN
5000 MVR589.41500 BGN
10000 MVR1178.83000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Maldivler Rufiyaası
1 BGN8.48301 MVR
5 BGN42.41505 MVR
10 BGN84.83010 MVR
20 BGN169.66020 MVR
50 BGN424.15050 MVR
100 BGN848.30100 MVR
250 BGN2120.75250 MVR
500 BGN4241.50500 MVR
1000 BGN8483.01000 MVR
2000 BGN16966.02000 MVR
5000 BGN42415.05000 MVR
10000 BGN84830.10000 MVR