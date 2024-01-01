100 Bulgar levasından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile BGN → MVR çevirin

100 bgn
841,68 mvr

1,000лв BGN = 8,417MVR MVR

23:36 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,57728,5872
Düşük8,41098,2696
Ortalama8,46588,4510
Değişim-0.56%1.78%
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1 BGN → MVR istatistikleri

BGN → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,5772, en düşük 8,4109 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,4658 oldu. BGN → MVR kurundaki değişiklik -0.56 değerindeydi.

BGN → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,5872, en düşük 8,2696 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,4510 oldu. BGN → MVR kurundaki değişiklik 1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,681,3811,5281,3360,77818,21
1 EUR1,08211,8181,4941,6541,4470,84219,711
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,842
1 CAD0,7240,6691,21711,1070,9680,56313,19

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Maldivler Rufiyaası
1 BGN8,41683 MVR
5 BGN42,08415 MVR
10 BGN84,16830 MVR
20 BGN168,33660 MVR
50 BGN420,84150 MVR
100 BGN841,68300 MVR
250 BGN2.104,20750 MVR
500 BGN4.208,41500 MVR
1000 BGN8.416,83000 MVR
2000 BGN16.833,66000 MVR
5000 BGN42.084,15000 MVR
10000 BGN84.168,30000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Bulgar Levası
1 MVR0,11881 BGN
5 MVR0,59405 BGN
10 MVR1,18810 BGN
20 MVR2,37620 BGN
50 MVR5,94050 BGN
100 MVR11,88100 BGN
250 MVR29,70250 BGN
500 MVR59,40500 BGN
1000 MVR118,81000 BGN
2000 MVR237,62000 BGN
5000 MVR594,05000 BGN
10000 MVR1.188,10000 BGN