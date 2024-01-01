10 мальдивских руфий в болгарские левы

Сконвертируйте MVR в BGN по реальному обменному курсу

10 mvr
1,18 bgn

MVR1,000 MVR = лв0,1182 BGN

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MVR в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12030,1209
Низкий0,11660,1165
В среднем0,11860,1185
Изменить-0.22%-1.92%
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Соотношение 1 MVR к BGN

За последние 30 дней максимальный курс MVR к BGN составил 0,1203, а минимальный — 0,1166. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1186. Изменение курса MVR к BGN в процентном соотношении составило -0.22.

За последние 90 дней максимальный курс MVR к BGN составил 0,1209, а минимальный — 0,1165. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1185. Изменение курса MVR к BGN в процентном соотношении составило -1.92.

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Популярные валюты

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD118,2790,9191,4961,3730,77483,7231,345
1 ZAR0,05510,050,0820,0750,0424,580,074
1 EUR1,08819,89311,6281,4940,84391,1161,464
1 AUD0,66912,220,61410,9180,51855,9690,899

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Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для мальдивских руфий

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Мальдивская руфия / Болгарский Лев
1 MVR0,11820 BGN
5 MVR0,59102 BGN
10 MVR1,18204 BGN
20 MVR2,36408 BGN
50 MVR5,91020 BGN
100 MVR11,82040 BGN
250 MVR29,55100 BGN
500 MVR59,10200 BGN
1000 MVR118,20400 BGN
2000 MVR236,40800 BGN
5000 MVR591,02000 BGN
10000 MVR1 182,04000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Мальдивская руфия
1 BGN8,45993 MVR
5 BGN42,29965 MVR
10 BGN84,59930 MVR
20 BGN169,19860 MVR
50 BGN422,99650 MVR
100 BGN845,99300 MVR
250 BGN2 114,98250 MVR
500 BGN4 229,96500 MVR
1000 BGN8 459,93000 MVR
2000 BGN16 919,86000 MVR
5000 BGN42 299,65000 MVR
10000 BGN84 599,30000 MVR