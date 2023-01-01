Мальдивские руфии в болгарские левы

Сконвертируйте MVR в BGN по реальному обменному курсу

1 000 mvr
117,57 bgn

1.00000 MVR = 0.11757 BGN

Среднерыночный курс в 0:21 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса MVR к BGN

1 мин. назад 1 MVR → 0 BGN
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86111.07689.15741.45821.674190.9588518.5505
1GBP1.1613111.2495103.5341.693321.944141.1135221.5416
1USD0.929350.80032182.861.35521.555940.8911517.2402
1INR0.01121610.00965870.012068510.01635530.01877790.01075490.208064

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из мальдивских руфии в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MVR из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MVR в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for мальдивская руфия

MVR в USD

MVR в ZAR

MVR в EUR

MVR в AUD

MVR в CAD

MVR в GBP

MVR в INR

MVR в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Мальдивская руфия / Болгарский Лев
1 MVR0.11757 BGN
5 MVR0.58787 BGN
10 MVR1.17574 BGN
20 MVR2.35148 BGN
50 MVR5.87870 BGN
100 MVR11.75740 BGN
250 MVR29.39350 BGN
500 MVR58.78700 BGN
1000 MVR117.57400 BGN
2000 MVR235.14800 BGN
5000 MVR587.87000 BGN
10000 MVR1175.74000 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Мальдивская руфия
1 BGN8.50525 MVR
5 BGN42.52625 MVR
10 BGN85.05250 MVR
20 BGN170.10500 MVR
50 BGN425.26250 MVR
100 BGN850.52500 MVR
250 BGN2126.31250 MVR
500 BGN4252.62500 MVR
1000 BGN8505.25000 MVR
2000 BGN17010.50000 MVR
5000 BGN42526.25000 MVR
10000 BGN85052.50000 MVR