История обменного курса мальдивская руфия–болгарские левы

Обменный курс мальдивская руфия/болгарские левы сейчас составляет 0,118, отражая изменение в размере -0.036% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость мальдивская руфия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.343% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс мальдивская руфия/болгарские левы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,118, и минимумом, равным 0,117, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.282% уменьшение стоимости.