马尔代夫卢菲亚 至保加利亚列弗 汇率历史

今日 马尔代夫卢菲亚 至保加利亚列弗 的汇率目前为 0.116，较昨日变动 -0.926%。过去一周，马尔代夫卢菲亚 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -1.275%。

过去一周，马尔代夫卢菲亚 至保加利亚列弗 的汇率在 02-08-2024 的最高点 0.119 和 05-08-2024 的最低点 0.116 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 02-08-2024，价值增加了 1.285%。