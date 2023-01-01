روفيا مالديفية إلى ليو روماني

تحويل MVR إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٣٠١٫٤٨ ron

1.00000 MVR = 0.30148 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 22:30 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

MVR إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 RON
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.436961.661370.9644518.3711
1GBP1.152811.22935102.1921.656611.915321.1118221.1792
1USD0.937750.813438183.1271.347551.5580.9044517.228
1INR0.01128130.009785480.012029810.01621070.01874240.01088030.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Romanian Leu
1 MVR0.30148 RON
5 MVR1.50739 RON
10 MVR3.01478 RON
20 MVR6.02956 RON
50 MVR15.07390 RON
100 MVR30.14780 RON
250 MVR75.36950 RON
500 MVR150.73900 RON
1000 MVR301.47800 RON
2000 MVR602.95600 RON
5000 MVR1507.39000 RON
10000 MVR3014.78000 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / روفيا جزر المالديف
1 RON3.31699 MVR
5 RON16.58495 MVR
10 RON33.16990 MVR
20 RON66.33980 MVR
50 RON165.84950 MVR
100 RON331.69900 MVR
250 RON829.24750 MVR
500 RON1658.49500 MVR
1000 RON3316.99000 MVR
2000 RON6633.98000 MVR
5000 RON16584.95000 MVR
10000 RON33169.90000 MVR