20 ليو روماني إلى روفيا مالديفية

تحويل RON إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ ron
٦٦٫٧٦ mvr

1.00000 RON = 3.33787 MVR

Mid-market exchange rate at 15:11
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.93181.3681.539410.8077221.35030.898383.2105
1EUR1.073211.468141.652090.86691.449140.9640589.3015
1CAD0.7309940.68113511.12530.590440.9870610.65665260.8264
1AUD0.64960.6052930.88865310.5246960.8771550.58353654.0535

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / روفيا جزر المالديف
1 RON3.33787 MVR
5 RON16.68935 MVR
10 RON33.37870 MVR
20 RON66.75740 MVR
50 RON166.89350 MVR
100 RON333.78700 MVR
250 RON834.46750 MVR
500 RON1668.93500 MVR
1000 RON3337.87000 MVR
2000 RON6675.74000 MVR
5000 RON16689.35000 MVR
10000 RON33378.70000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Romanian Leu
1 MVR0.29959 RON
5 MVR1.49796 RON
10 MVR2.99592 RON
20 MVR5.99184 RON
50 MVR14.97960 RON
100 MVR29.95920 RON
250 MVR74.89800 RON
500 MVR149.79600 RON
1000 MVR299.59200 RON
2000 MVR599.18400 RON
5000 MVR1497.96000 RON
10000 MVR2995.92000 RON