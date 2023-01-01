روفيا مالديفية إلى بيزو مكسيكي

تحويل MVR إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
1114.33 mxn

1.00000 MVR = 1.11433 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
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MVR إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066388.63831.436891.661290.964518.3697
1GBP1.1529411.2294102.1961.656681.91541.1120121.1795
1USD0.937750.813405183.1271.347551.5580.904517.2275
1INR0.01128180.009785090.012029810.01621070.01874240.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Mexican Peso
1 MVR1.11433 MXN
5 MVR5.57165 MXN
10 MVR11.14330 MXN
20 MVR22.28660 MXN
50 MVR55.71650 MXN
100 MVR111.43300 MXN
250 MVR278.58250 MXN
500 MVR557.16500 MXN
1000 MVR1114.33000 MXN
2000 MVR2228.66000 MXN
5000 MVR5571.65000 MXN
10000 MVR11143.30000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / روفيا جزر المالديف
1 MXN0.89740 MVR
5 MXN4.48701 MVR
10 MXN8.97402 MVR
20 MXN17.94804 MVR
50 MXN44.87010 MVR
100 MXN89.74020 MVR
250 MXN224.35050 MVR
500 MXN448.70100 MVR
1000 MXN897.40200 MVR
2000 MXN1794.80400 MVR
5000 MXN4487.01000 MVR
10000 MXN8974.02000 MVR