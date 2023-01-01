10 بيزو مكسيكي إلى روفيا مالديفية

تحويل MXN إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

10 mxn
8.88 mvr

1.00000 MXN = 0.88799 MVR

Mid-market exchange rate at 14:16
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.93111.360583.44170.7987540.88061.522654.9287
1 EUR1.07411.4611889.61640.85790.94581.635335.29342
1 CAD0.7350240.68438161.33160.5871030.6472621.119183.62271
1 INR0.01198440.01115870.016304810.00957260.01055350.01824810.0590676

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / روفيا جزر المالديف
1 MXN0.88799 MVR
5 MXN4.43997 MVR
10 MXN8.87995 MVR
20 MXN17.75990 MVR
50 MXN44.39975 MVR
100 MXN88.79950 MVR
250 MXN221.99875 MVR
500 MXN443.99750 MVR
1000 MXN887.99500 MVR
2000 MXN1775.99000 MVR
5000 MXN4439.97500 MVR
10000 MXN8879.95000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Mexican Peso
1 MVR1.12613 MXN
5 MVR5.63065 MXN
10 MVR11.26130 MXN
20 MVR22.52260 MXN
50 MVR56.30650 MXN
100 MVR112.61300 MXN
250 MVR281.53250 MXN
500 MVR563.06500 MXN
1000 MVR1126.13000 MXN
2000 MVR2252.26000 MXN
5000 MVR5630.65000 MXN
10000 MVR11261.30000 MXN