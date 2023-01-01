100 بيزو مكسيكي إلى روفيا مالديفية

تحويل MXN إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

100 mxn
88.85 mvr

1.00000 MXN = 0.88853 MVR

Mid-market exchange rate at 14:17
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أعلى العملات

 USDEURCADINRGBPCHFAUDBRL
1 USD10.930851.3602583.44170.7985940.88011.521954.92745
1 EUR1.074311.4613289.64140.8580.94551.635045.29356
1 CAD0.7351590.684314161.34290.5870940.6470131.118883.62246
1 INR0.01198440.01115560.016301810.009570690.01054750.01823970.0590526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو مكسيكي إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MXN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MXN الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mexican pesos

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mexican Peso / روفيا جزر المالديف
1 MXN0.88853 MVR
5 MXN4.44266 MVR
10 MXN8.88531 MVR
20 MXN17.77062 MVR
50 MXN44.42655 MVR
100 MXN88.85310 MVR
250 MXN222.13275 MVR
500 MXN444.26550 MVR
1000 MXN888.53100 MVR
2000 MXN1777.06200 MVR
5000 MXN4442.65500 MVR
10000 MXN8885.31000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Mexican Peso
1 MVR1.12545 MXN
5 MVR5.62725 MXN
10 MVR11.25450 MXN
20 MVR22.50900 MXN
50 MVR56.27250 MXN
100 MVR112.54500 MXN
250 MVR281.36250 MXN
500 MVR562.72500 MXN
1000 MVR1125.45000 MXN
2000 MVR2250.90000 MXN
5000 MVR5627.25000 MXN
10000 MVR11254.50000 MXN