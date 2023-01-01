روفيا مالديفية إلى فرنك سويسري

تحويل MVR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٧٬٢٤٩ xpf

1.00000 MVR = 7.24903 XPF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:33 UTC
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MVR إلى XPF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 XPF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066288.631.436861.661010.964518.3684
1GBP1.1529411.2293102.1881.656671.91511.1120121.1783
1USD0.93790.813471183.1271.347651.557880.904617.2279
1INR0.01128290.009785880.012029810.01621190.01874090.01088210.207248

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / فرنك الـ CFP
1 MVR7.24903 XPF
5 MVR36.24515 XPF
10 MVR72.49030 XPF
20 MVR144.98060 XPF
50 MVR362.45150 XPF
100 MVR724.90300 XPF
250 MVR1812.25750 XPF
500 MVR3624.51500 XPF
1000 MVR7249.03000 XPF
2000 MVR14498.06000 XPF
5000 MVR36245.15000 XPF
10000 MVR72490.30000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / روفيا جزر المالديف
1 XPF0.13795 MVR
5 XPF0.68974 MVR
10 XPF1.37949 MVR
20 XPF2.75898 MVR
50 XPF6.89745 MVR
100 XPF13.79490 MVR
250 XPF34.48725 MVR
500 XPF68.97450 MVR
1000 XPF137.94900 MVR
2000 XPF275.89800 MVR
5000 XPF689.74500 MVR
10000 XPF1379.49000 MVR