50 روفيا مالديفية إلى فرنك سويسري

تحويل MVR إلى XPF بسعر الصرف الحقيقي

50 mvr
357 xpf

1.00000 MVR = 7.14763 XPF

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565551.0839589.79381.469841.66110.9574818.4404
1 GBP1.1674711.26535104.8211.715811.939091.1178321.5264
1 USD0.92260.790295182.83941.3561.532450.883317.0122
1 INR0.01113660.009540090.012071510.0163690.0184990.01066280.205364

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى فرنك سويسري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و XPF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى XPF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / فرنك الـ CFP
1 MVR7.14763 XPF
5 MVR35.73815 XPF
10 MVR71.47630 XPF
20 MVR142.95260 XPF
50 MVR357.38150 XPF
100 MVR714.76300 XPF
250 MVR1786.90750 XPF
500 MVR3573.81500 XPF
1000 MVR7147.63000 XPF
2000 MVR14295.26000 XPF
5000 MVR35738.15000 XPF
10000 MVR71476.30000 XPF
معدلات التحويل فرنك الـ CFP / روفيا جزر المالديف
1 XPF0.13991 MVR
5 XPF0.69953 MVR
10 XPF1.39906 MVR
20 XPF2.79812 MVR
50 XPF6.99530 MVR
100 XPF13.99060 MVR
250 XPF34.97650 MVR
500 XPF69.95300 MVR
1000 XPF139.90600 MVR
2000 XPF279.81200 MVR
5000 XPF699.53000 MVR
10000 XPF1399.06000 MVR