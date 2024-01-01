Maldivler rufiyaasından CFP frangına

Reel döviz kuru ile MVR → XPF çevirin

1.000 mvr
7.306 xpf

1.00000 MVR = 7.30577 XPF

13:54 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.856521.0764589.37871.455631.651880.9486818.3741
1 GBP1.1675211.25675104.3491.699441.928571.107621.4517
1 USD0.9290.795703183.0311.352251.534570.8813517.0692
1 INR0.01118830.009583210.012043710.01628610.01848180.01061470.205576

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Maldivler rufiyaasından CFP frangına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak XPF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → XPF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / CFP Frangı
1 MVR7.30577 XPF
5 MVR36.52885 XPF
10 MVR73.05770 XPF
20 MVR146.11540 XPF
50 MVR365.28850 XPF
100 MVR730.57700 XPF
250 MVR1826.44250 XPF
500 MVR3652.88500 XPF
1000 MVR7305.77000 XPF
2000 MVR14611.54000 XPF
5000 MVR36528.85000 XPF
10000 MVR73057.70000 XPF
Çevrim kurları CFP Frangı / Maldivler Rufiyaası
1 XPF0.13688 MVR
5 XPF0.68439 MVR
10 XPF1.36878 MVR
20 XPF2.73756 MVR
50 XPF6.84390 MVR
100 XPF13.68780 MVR
250 XPF34.21950 MVR
500 XPF68.43900 MVR
1000 XPF136.87800 MVR
2000 XPF273.75600 MVR
5000 XPF684.39000 MVR
10000 XPF1368.78000 MVR