2.000 İsviçre frangından Maldivler rufiyaasına

Reel döviz kuru ile XPF → MVR çevirin

2.000 xpf
276,78 mvr

1,000₣ XPF = 0,1384MVR MVR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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XPF → MVR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 XPF → MVRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14030,1403
Düşük0,13730,1365
Ortalama0,13860,1385
Değişim-0.31%1.41%
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1 XPF → MVR istatistikleri

XPF → MVR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1403, en düşük 0,1373 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1386 oldu. XPF → MVR kurundaki değişiklik -0.31 değerindeydi.

XPF → MVR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1403, en düşük 0,1365 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1385 oldu. XPF → MVR kurundaki değişiklik 1.41 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDSGDZAREURINRGBPAUDCAD
1 USD11,32718,2850,91783,8010,7811,5361,387
1 SGD0,754113,7830,69163,1670,5891,1581,046
1 ZAR0,0550,07310,054,5830,0430,0840,076
1 EUR1,0911,44719,95191,4310,8521,6761,514

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsviçre frangından Maldivler rufiyaasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak XPF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MVR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut XPF → MVR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

CFP frangı için en iyi döviz çiftleri

XPF → USD

XPF → SGD

XPF → ZAR

XPF → EUR

XPF → INR

XPF → GBP

XPF → AUD

XPF → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları CFP Frangı / Maldivler Rufiyaası
1 XPF0,13839 MVR
5 XPF0,69196 MVR
10 XPF1,38392 MVR
20 XPF2,76784 MVR
50 XPF6,91960 MVR
100 XPF13,83920 MVR
250 XPF34,59800 MVR
500 XPF69,19600 MVR
1000 XPF138,39200 MVR
2000 XPF276,78400 MVR
5000 XPF691,96000 MVR
10000 XPF1.383,92000 MVR
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / CFP Frangı
1 MVR7,22585 XPF
5 MVR36,12925 XPF
10 MVR72,25850 XPF
20 MVR144,51700 XPF
50 MVR361,29250 XPF
100 MVR722,58500 XPF
250 MVR1.806,46250 XPF
500 MVR3.612,92500 XPF
1000 MVR7.225,85000 XPF
2000 MVR14.451,70000 XPF
5000 MVR36.129,25000 XPF
10000 MVR72.258,50000 XPF