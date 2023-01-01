روفيا مالديفية إلى دينار أردني

تحويل MVR إلى JOD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
45.860 jod

1.00000 MVR = 0.04586 JOD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
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MVR إلى JOD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 JOD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0663588.64251.436961.661370.9646518.3711
1GBP1.1529411.22945102.21.656751.915481.1121821.181
1USD0.937750.813372183.1271.347551.5580.904617.228
1INR0.01128130.009784690.012029810.01621070.01874240.01088210.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دينار أردني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JOD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى JOD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الدينار الأردني
1 MVR0.04586 JOD
5 MVR0.22930 JOD
10 MVR0.45860 JOD
20 MVR0.91721 JOD
50 MVR2.29302 JOD
100 MVR4.58603 JOD
250 MVR11.46508 JOD
500 MVR22.93015 JOD
1000 MVR45.86030 JOD
2000 MVR91.72060 JOD
5000 MVR229.30150 JOD
10000 MVR458.60300 JOD
معدلات التحويل الدينار الأردني / روفيا جزر المالديف
1 JOD21.80540 MVR
5 JOD109.02700 MVR
10 JOD218.05400 MVR
20 JOD436.10800 MVR
50 JOD1090.27000 MVR
100 JOD2180.54000 MVR
250 JOD5451.35000 MVR
500 JOD10902.70000 MVR
1000 JOD21805.40000 MVR
2000 JOD43610.80000 MVR
5000 JOD109027.00000 MVR
10000 JOD218054.00000 MVR