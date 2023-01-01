روفيا مالديفية إلى رينغيت ماليزي

تحويل MVR إلى MYR بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
303.46 myr

1.00000 MVR = 0.30346 MYR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:26 UTC
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MVR إلى MYR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 MYR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.661630.9644518.3705
1GBP1.1528711.2294102.1961.656741.91571.1118921.1795
1USD0.937750.813405183.1271.34761.558240.9044517.2275
1INR0.01128130.009785090.012029810.01621130.01874530.01088030.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى رينغيت ماليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MYR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى MYR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

MVR إلى ZAR

MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / رينغيت ماليزي
1 MVR0.30346 MYR
5 MVR1.51730 MYR
10 MVR3.03461 MYR
20 MVR6.06922 MYR
50 MVR15.17305 MYR
100 MVR30.34610 MYR
250 MVR75.86525 MYR
500 MVR151.73050 MYR
1000 MVR303.46100 MYR
2000 MVR606.92200 MYR
5000 MVR1517.30500 MYR
10000 MVR3034.61000 MYR
معدلات التحويل رينغيت ماليزي / روفيا جزر المالديف
1 MYR3.29532 MVR
5 MYR16.47660 MVR
10 MYR32.95320 MVR
20 MYR65.90640 MVR
50 MYR164.76600 MVR
100 MYR329.53200 MVR
250 MYR823.83000 MVR
500 MYR1647.66000 MVR
1000 MYR3295.32000 MVR
2000 MYR6590.64000 MVR
5000 MYR16476.60000 MVR
10000 MYR32953.20000 MVR