روفيا مالديفية إلى ريال قطري

تحويل MVR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٢٣٥٫٨٢ qar

1.00000 MVR = 0.23582 QAR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:29 UTC
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MVR إلى QAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 QAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.0663588.64251.436961.661370.9644518.3711
1GBP1.152811.22935102.1921.656611.915321.1118221.1792
1USD0.937750.813438183.1271.347551.5580.9044517.228
1INR0.01128130.009785480.012029810.01621070.01874240.01088030.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الريال القطري
1 MVR0.23582 QAR
5 MVR1.17911 QAR
10 MVR2.35821 QAR
20 MVR4.71642 QAR
50 MVR11.79105 QAR
100 MVR23.58210 QAR
250 MVR58.95525 QAR
500 MVR117.91050 QAR
1000 MVR235.82100 QAR
2000 MVR471.64200 QAR
5000 MVR1179.10500 QAR
10000 MVR2358.21000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / روفيا جزر المالديف
1 QAR4.24050 MVR
5 QAR21.20250 MVR
10 QAR42.40500 MVR
20 QAR84.81000 MVR
50 QAR212.02500 MVR
100 QAR424.05000 MVR
250 QAR1060.12500 MVR
500 QAR2120.25000 MVR
1000 QAR4240.50000 MVR
2000 QAR8481.00000 MVR
5000 QAR21202.50000 MVR
10000 QAR42405.00000 MVR