100 ريال قطري إلى روفيا مالديفية

تحويل QAR إلى MVR بسعر الصرف الحقيقي

100 qar
424.00 mvr

1.00000 QAR = 4.23997 MVR

Mid-market exchange rate at 12:04
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أعلى العملات

 USDINRCADPKRGBPEURNGNAUD
1USD183.21551.36425285.3750.8048290.93025781.6261.53681
1INR0.01201710.01639423.429350.009671620.01117869.392790.0184678
1CAD0.73300360.99731209.1810.5899420.681864572.9351.12648
1PKR0.003504160.2916010.0047805510.002820250.003259682.738940.00538522

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال قطري إلى روفيا مالديفية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار QAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MVR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل QAR الحالي إلى MVR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Qatari rials

QAR إلى USD

QAR إلى INR

QAR إلى CAD

QAR إلى PKR

QAR إلى GBP

QAR إلى EUR

QAR إلى NGN

QAR إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال القطري / روفيا جزر المالديف
1 QAR4.23997 MVR
5 QAR21.19985 MVR
10 QAR42.39970 MVR
20 QAR84.79940 MVR
50 QAR211.99850 MVR
100 QAR423.99700 MVR
250 QAR1059.99250 MVR
500 QAR2119.98500 MVR
1000 QAR4239.97000 MVR
2000 QAR8479.94000 MVR
5000 QAR21199.85000 MVR
10000 QAR42399.70000 MVR
معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الريال القطري
1 MVR0.23585 QAR
5 MVR1.17925 QAR
10 MVR2.35851 QAR
20 MVR4.71702 QAR
50 MVR11.79255 QAR
100 MVR23.58510 QAR
250 MVR58.96275 QAR
500 MVR117.92550 QAR
1000 MVR235.85100 QAR
2000 MVR471.70200 QAR
5000 MVR1179.25500 QAR
10000 MVR2358.51000 QAR