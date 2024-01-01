ألف روفيا مالديفية إلى ريال قطري

تحويل MVR إلى QAR بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mvr
236.53 qar

1.00000 MVR = 0.23653 QAR

Mid-market exchange rate at 20:56
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أعلى العملات

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
1 USD119.11180.92261.532451.3560.79029582.83941.3441
1 ZAR0.052323710.04827130.08018340.07095090.04135124.334460.0703283
1 EUR1.0839520.716211.66111.469840.85655589.79381.45694
1 AUD0.6525512.47140.60201110.8848580.51570754.05690.877092

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى ريال قطري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و QAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى QAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / الريال القطري
1 MVR0.23653 QAR
5 MVR1.18267 QAR
10 MVR2.36534 QAR
20 MVR4.73068 QAR
50 MVR11.82670 QAR
100 MVR23.65340 QAR
250 MVR59.13350 QAR
500 MVR118.26700 QAR
1000 MVR236.53400 QAR
2000 MVR473.06800 QAR
5000 MVR1182.67000 QAR
10000 MVR2365.34000 QAR
معدلات التحويل الريال القطري / روفيا جزر المالديف
1 QAR4.22772 MVR
5 QAR21.13860 MVR
10 QAR42.27720 MVR
20 QAR84.55440 MVR
50 QAR211.38600 MVR
100 QAR422.77200 MVR
250 QAR1056.93000 MVR
500 QAR2113.86000 MVR
1000 QAR4227.72000 MVR
2000 QAR8455.44000 MVR
5000 QAR21138.60000 MVR
10000 QAR42277.20000 MVR